Elezioni, cinque liste con Tacente: “Pronti a sostenerlo”

“Le sue dichiarazioni segnano già un cambio di passo”

“Siamo pronti a sostenere senza se e senza ma la candidatura a sindaco di Taranto dell’avvocato Francesco Tacente, professionista serio ed apprezzato in modo bipartisan, con un curriculum realmente cristallino e con una dote naturale riconosciuta da più parti e di cui la città ha particolarmente bisogno in questa fase storica: la capacità di ascolto e mediazione.” Così in una nota Massimiliano Stellato (Patto Popolare) Goffredo Lomuzio (Evviva Taranto), Giuseppe Fiusco (Fortemente Liberi), Laura di Santo (Riformisti per Taranto – Psi), Nicola Cantore (Taranto Popolare).

“Abbiamo apprezzato molto le dichiarazioni dell’avvocato Tacente alla stampa, fuori dal ‘politichese’, inclusive e fatte con quel garbo rispettoso degli altri che già segnano un cambio di passo. Condividiamo le proposte accennate per lo sviluppo di Taranto, anche queste suggerite con rispetto in attesa della condivisione con il resto della coalizione. – Sottolineano – Condividiamo finanche la presa di distanza dal ‘modus operandi’ del sindaco Melucci, perché anche secondo noi la scarsa collegialità nelle decisioni ha rappresentato il punto più basso dell’amministrazione uscente.

Come liste civiche e movimenti politici, all’interno dei quali il 90% è composto da candidati che non hanno mai ricoperto ruoli istituzionali, siamo pronti da tempo a scendere in campo. Oramai da settimane siamo al lavoro per offrire le nostre proposte programmatiche al candidato sindaco e al resto della coalizione che si sta componendo. – Concludono – E con l’avvocato Francesco Tacente accettiamo questa entusiasmante sfida per scrivere, insieme, il futuro di Taranto”.