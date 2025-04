Elezioni Comunali: Evviva Taranto – Udc sostengono la candidatura di Francesco Tacente

Il candidato sindaco: “La città ha bisogno di competenze, di passione e di visione. Un progetto serio, capace di dare risposte vere alle tante sfide che ci attendono”

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 aprile presso la sala Posidonia dell’Hotel Delfino, si è svolta la presentazione ufficiale della lista Evviva Taranto – UDC a sostegno della candidatura di Francesco Tacente a sindaco della città. La sala, gremita in ogni ordine di posto, ha testimoniato il forte interesse e l’energia che questo nuovo progetto politico sta suscitando.

Accanto a Tacente erano presenti figure di spicco della politica regionale e locale: il commissario regionale dell’UDC Gianfranco Chiarelli, il coordinatore del movimento Evviva Taranto Goffredo Lo Muzio, il presidente regionale dell’UDC Giuseppe Tarantino e il coordinatore cittadino dell’UDC Francesco D’Errico.

Gli interventi sono stati aperti dal commissario regionale UDC Chiarelli che ha sottolineato la portata storica dell’alleanza. “Oggi celebriamo un’unità fondata sui valori veri, concreti, quelli che mettono al centro il bene comune. La lista ‘Evviva Taranto – UDC’ nasce per essere determinante nella vittoria di Francesco Tacente, un sindaco giovane, capace, competente e vicino ai cittadini. – Afferma – Non ci piacciono le scorciatoie. Quando si crede in un progetto e si ha la possibilità di condividere un percorso lo si fa in piena trasparenza. Questa è certamente una coalizione più civica che partitica, la nostra presenza rappresenta un valore aggiunto”.

Subito dopo, il coordinatore di Evviva Taranto, Goffredo Lo Muzio, ha ribadito il senso profondo di questa alleanza. “Una lista che parte dall’impegno di persone volenterose e che hanno scelto di impegnarsi in tal senso. Abbiamo deciso di unire le forze con l’UDC perché condividiamo lo stesso patrimonio valoriale e intendiamo percorrere la stessa strada, con la volontà concreta di costruire una Taranto migliore. Il nostro è un progetto ampio che inizia oggi e che non spero non si esaurisca con queste elezioni amministrative ma che prosegua”.

L’intervento più atteso è stato quello del candidato sindaco Francesco Tacente, che ha esordito con un sentito ringraziamento. “Voglio innanzitutto ringraziare uno ad uno i candidati che hanno scelto di condividere con me questa sfida entusiasmante. Siete la vera energia di questo progetto e il motore della nostra azione per Taranto. – Si legge nella nota – Abbiamo un’idea precisa di quello che vogliamo: una Taranto che ritrovi il suo orgoglio, che torni a essere protagonista nel Mediterraneo. Vogliamo una città che dia spazio alle nuove generazioni, che crei lavoro vero, puntando su innovazione, turismo, cultura e grandi opere infrastrutturali”.

Tacente ha poi evidenziato come la lista Evviva Taranto – UDC sia stata concepita non come semplice contenitore elettorale, ma come una forza propulsiva in grado di portare innovazione e concretezza nella politica cittadina. ”Taranto ha bisogno di competenze, di passione e di visione. La nostra non è una candidatura contro qualcuno, ma per Taranto. Un progetto serio, capace di dare risposte vere alle tante sfide che ci attendono. – Ha concluso il candidato sindaco – Io ci metto la faccia, la mia storia e grande determinazione. Sarò il sindaco di tutti, vicino ai bisogni veri delle persone, capace di ascoltare e di agire con concretezza. Perché Taranto merita di più, e il nostro impegno in tal senso sarà totale.”