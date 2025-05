Elezioni, Di Bello: “Nessun apparentamento con le coalizioni in campo”

la coalizione Adesso prende le distanze da tutti gli schieramenti in campo: nessun accordo elettorale, solo coerenza e indipendenza per costruire un nuovo progetto civico a Taranto

La Coalizione Civica “Adesso” conferma in modo netto e inequivocabile la propria posizione: nessun apparentamento con alcuna delle coalizioni in campo, né con il fronte guidato da Bitetti per il centrosinistra, né con quello rappresentato da Tacente per la Lega, UDC e le liste ad essa collegate.

“Una scelta dettata da coerenza e rispetto verso quei cittadini che hanno creduto in un progetto realmente indipendente, lontano dalle logiche dei partiti e delle filiere di potere. – si legge in una nota stampa – Nessuna alleanza, dunque, con chi rappresenta la continuità politica che ADESSO intende superare”.

Alle ultime elezioni amministrative, Adesso ha raggiunto uno dei risultati più significativi del panorama civico tarantino, superando il 5% dei consensi. “Si tratta del miglior risultato percentuale ottenuto da liste civiche realmente autonome nell’intero ciclo amministrativo targato Melucci. – commentano dalla coalizione – Un dato ancora più rilevante se si considera che il risultato è il frutto del coinvolgimento di cittadini lontani dalla politica, alla loro prima esperienza, animati solo dalla volontà di cambiare il volto della città”.

Nella giornata di ieri si è tenuto un partecipato raduno del fronte civico, durante il quale non sono mancati confronti franchi e costruttivi, indispensabili per porre le basi della futura realtà politica. Un incontro vivo, partecipato, in cui si è ribadita la volontà comune “di proseguire su una linea autonoma, coerente e trasparente, rafforzando l’identità del progetto. È proprio in questa fase di maturazione che si preannuncia la nascita di una realtà politica strutturata, – fanno sapere – dotata di personalità giuridica, strumenti organizzativi e una visione di lungo periodo. Un passaggio decisivo per dare continuità e profondità a un impegno civico che ha già dimostrato di parlare con credibilità alla città”.

«Stiamo costruendo qualcosa che va oltre il momento elettorale – afferma l’Avvocato Mirko Di Bello – una realtà politica autonoma, solida e libera, capace di attrarre competenze e di rappresentare un’alternativa credibile per Taranto. Non ci piegheremo a vecchie logiche: la nostra indipendenza è il nostro valore più forte».

In queste ore si stanno definendo i percorsi interni per capire chi intende proseguire con convinzione su questa linea e chi invece intravede altri cammini. Si tratta di una fase fisiologica, segno di una comunità politica viva, in evoluzione.

“Il nostro momento è Adesso. – concludono dalla coalizione – Con determinazione, trasparenza e visione, stiamo gettando le basi per una nuova realtà politica al servizio esclusivo della comunità.”