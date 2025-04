Elezioni, la lista Noi Taranto entra nella coalizione a sostegno di Tacente

“È una lista di ispirazione cristiana che nasce per unire le forze della società civile tarantina, valorizzando il rapporto con il territorio e le tante formazioni sociali con la propensione al raggiungimento del bene comune”

La lista Noi Taranto entra a far parte della larga coalizione a sostegno del candidato sindaco Francesco Tacente, ed è composta da tanti candidati provenienti dalla società civile, donne e uomini che in questa città operano e vivono e che hanno scelto, con passione ed entusiasmo, di mettere la propria esperienza a disposizione della città.

Faranno parte di questa lista anche due figure note in città come Vito Luigi Agrusti, già consigliere comunale, e Milena Cinto, nata e vissuta al rione Tamburi, che ha unito l’impegno politico a quello di attivista del mondo delle associazioni e della Chiesa.

“È una lista di ispirazione cristiana che nasce per unire le forze della società civile tarantina, valorizzando il rapporto con il territorio e le tante formazioni sociali con la propensione al raggiungimento del bene comune. – Si legge nella nota – Noi Taranto vuole improntare la sua azione amministrativa sulla trasparenza e sul dialogo continuo con i cittadini per una politica al servizio della gente ed è pronta a dare il proprio contributo a Paolo Ciocia, responsabile del programma per la coalizione del candidato sindaco Francesco Tacente, per la definizione di un programma elettorale innovativo e costruttivo per la città di Taranto.”