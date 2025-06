Elezioni, M5S: “Restiamo all’opposizione, sul ballottaggio deciderà l’assemblea”

La candidata sindaca Annagrazia Angolano ribadisce la posizione del Movimento. Martedì assemblea cittadina per decidere su possibili orientamenti in vista del ballottaggio

“Non ci sarà accordo politico né apparentamento con il candidato sindaco Piero Bitetti, giacché riteniamo di non poter far parte di una maggioranza di governo che non ci rappresenta e che, a nostro avviso, non rappresenta la discontinuità, come più volte precisato in campagna elettorale, rimanendo quindi assolutamente coerenti con la nostra posizione politica”.

Lo afferma la candidata sindaca Annagrazia Angolano per ribadire la posizione del Movimento 5 Stelle rispetto all’attuale situazione politica che ci prepara al ballottaggio tra le due coalizioni di centrosinistra e centrodestra per le elezioni amministrative al Comune di Taranto.

In particolare, rinunciando all’apparentamento, “diciamo no ad incarichi e ad altri seggi in consiglio comunale, – precisa – a differenza di quello che avrebbe fatto una qualsiasi altra forza politica al nostro posto (basti pensare all’attuale apparentamento a destra, solo per fare un esempio tra tanti che pur di occupare poltrone ha fatto accordi con gli ex esponenti di CSX dell’amministrazione di Melucci). Quello del M5s è l’unico modello di politica sana e coerente che ci vedrà sempre protagonisti sul territorio.”

L’unica richiesta avanzata al candidato Bitetti “è stata formulata per fare gli interessi dei cittadini, unico nostro faro d’azione, chiedendogli un impegno formale ed ufficiale circa alcuni nostri temi, imprescindibili per il M5S, relativi ad emergenze ambientali, sociali ed economiche di Taranto, che non possono ancora attendere oltre. La sua risposta (peraltro mancante di alcuni punti richiesti), sarà portata all’attenzione di una pubblica assemblea martedì sera alle ore 20.00 ai Giardini Virgilio, aperta ai media e a tutta la cittadinanza, che deciderà se dare una semplice indicazione di voto a suo favore, compiendo uno sforzo notevole sotto il profilo politico, pur di scongiurare l’approdo della destra a Palazzo di Città, considerato che comunque, in ogni caso, saremo costretti ad esprimerci tra le due coalizioni, perché mai potremmo sostenere l’astensionismo al voto”.

La posizione del Movimento 5 Stelle viene ribadita anche da Mario Turco, senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, e Leonardo Donno, deputato M5S e coordinatore regionale Puglia.

“Coerentemente con il proprio impegno per la trasparenza e la partecipazione, – si legge in una nota – il M5S conferma che non farà parte di alcuna coalizione di governo nel nuovo consiglio comunale di Taranto. Pertanto sarà all’opposizione, vigilando sull’operato della futura amministrazione e portando avanti le nostre proposte per la giustizia sociale, ambientale ed economica.”

Sui possibili orientamenti in vista del ballottaggio, la decisione sarà presa martedì sera, alle 20.00 presso i giardini Virgilio, in un’assemblea pubblica aperta a cittadini e iscritti. “Sarà un momento di confronto libero, senza imposizioni dall’alto, in cui la comunità potrà esprimersi in maniera democratica. Resta inoltre fondamentale l’impegno per scongiurare un eventuale vittoria del centrodestra. Si attende inoltre una risposta da parte del candidato sindaco di centrosinistra, Bitetti, in merito ad alcuni temi da noi proposti su cui non è stata ancora fornita una posizione chiara e precisa. Come sempre, il Movimento 5 Stelle mette al centro la partecipazione diretta, il rispetto dei principi e l’autonomia dei territori. Invitiamo tutti i cittadini di Taranto a prendere parte all’incontro di martedì”.