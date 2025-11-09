Elezioni regionali, Albanese: “La politica come servizio”

“In caso di elezioni devolverò parte della mia indennità ad un’associazione che si occupa di malati oncologici”

Nella serata di ieri, sabato 8 novembre, si è svolta in via Di Palma l’inaugurazione del comitato elettorale dell’avvocato Egidio Albanese, candidato al Consiglio regionale nella lista “Decaro Presidente”. La sede, gremita di cittadini, ha registrato una partecipazione così numerosa da non riuscire a contenere tutti i presenti, segno tangibile dell’interesse e dell’entusiasmo suscitato dal progetto politico di Albanese.

Il taglio del nastro ha rappresentato simbolicamente l’inizio di un impegno concreto verso la comunità e le sue esigenze. “Per me la politica è spirito di servizio” ha dichiarato l’avvocato Albanese, sottolineando come la sua candidatura nasca dal desiderio di trasformare la politica in un autentico strumento di ascolto e di risposta alle istanze dei cittadini.

Nei giorni che hanno preceduto l’inaugurazione, Albanese ha incontrato famiglie, professionisti e rappresentanti delle associazioni di categoria, raccogliendo segnalazioni e proposte su cui costruire interventi politici mirati e risolutivi. “È giunto il momento – ha affermato – di mettersi al servizio della comunità, con un modo di fare politica in prossimità, per la gente e tra la gente”.

A conferma della coerenza con i propri valori, l’avvocato Albanese ha recentemente sottoscritto un protocollo d’intesa con un’associazione che si occupa di assistenza ai malati oncologici, alla quale si è impegnato a devolvere parte della sua indennità in caso di elezione. Un gesto che testimonia come il suo impegno politico non sia dettato da interessi personali, ma da un autentico spirito di servizio e solidarietà.

L’evento, caratterizzato da un clima di entusiasmo e partecipazione, ha visto anche la presenza del sindaco di Taranto, Piero Bitetti. L’inaugurazione del comitato segna così l’avvio ufficiale di una campagna elettorale che si propone di mettere al centro le persone, le loro esigenze e il futuro della comunità tarantina.