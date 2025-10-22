Elezioni regionali, Borraccino firma la candidatura

Apposta ieri sera la sua firma per la candidatura del PD nella circoscrizione di Taranto

Sciolta la riserva da ieri pomeriggio sulla candidatura di Borraccino. Il suo nome compare con certezza nella lista dei 7 candidati del PD nel collegio di Taranto per le elezioni regionali in Puglia.

Cosimo Borraccino, assicuratore.È stato eletto, per la seconda volta, consigliere regionale nel 2015, con la lista “Noi a Sinistra” nella circoscrizione di Taranto. Nel 2005 esordì in Consiglio regionale con la lista “Comunisti Italiani” ricoprendo per l’intera legislatura la carica di presidente di Gruppo e componente della Commissione Sanità per tredici anni è stato consigliere comunale ed assessore al comune di Pulsano. Per nove anni ha ricoperto il ruolo di consigliere provinciale a Taranto

Tra gli incarichi istituzionali ricoperti

Assessore Sviluppo Economico (Competitività, Attività Economiche e Consumatori, Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, Ricerca Industriale e Innovazione)