Elezioni regionali, D’Attis (FI) rifiuta la candidatura a governatore in Puglia

Invita a puntare su un civico, circola il nome di Lobuono

I partiti di centrodestra, alle prese con l’individuazione del candidato governatore in Puglia, avevano chiuso sul nome del deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Mauro D’Attis, che però ha rifiutato.

A quanto apprende l’ANSA da fonti vicine alla trattativa, D’Attis avrebbe rifiutato spiegando che è troppo tardi (in Puglia si vota a fine novembre) e che ormai non ci sono più le condizioni per una sua candidatura.

D’Attis avrebbe dunque invitato la coalizione a puntare su un civico. In queste ore, infatti, circola il nome dell’imprenditore Luigi Lobuono, ex presidente della Fiera del Levante ed ex editore, vicino a Fi. (ANSA)