Elezioni Regionali, Decaro: “Tra oggi e domani scegliamo il nostro futuro”

“Oggi sono felice, è una bella giornata e spero siano tanti i pugliesi che andranno a votare. Perché votare è sempre giusto, lo abbiamo detto tante volte in questi giorni. E’ un diritto che ci siamo conquistati e la democrazia è bellissima perché ci dà la possibilità di scegliere. Tra oggi e domani possiamo scegliere il nostro futuro”. Lo ha detto il candidato presidente della Regione Puglia per la coalizione di centrosinistra, Antonio Decaro, andando a votare. (Ansa)

Crediti foto: Profilo Facebook Antonio Decaro