Elezioni Regionali, il PD di Taranto deposita la lista per la ‘Puglia ideale’

Questa mattina, presso il Tribunale di Taranto, il delegato Emiliano Pacifico, il vice segretario provinciale Antonio Lecce e il segretario cittadino del Pd tarantino Giuseppe Tursi hanno ufficialmente depositato la lista del Partito Democratico della provincia di Taranto, guidata dalla segretaria provinciale Anna Filippetti, capolista.

Con questo atto si apre ufficialmente la campagna elettorale del PD ionico, che presenta una squadra di donne e uomini radicati nel territorio, pronti a rappresentare la nostra provincia nella costruzione della “Puglia ideale”, all’interno della coalizione di centrosinistra guidata da Antonio Decaro.

“C’è un filo rosso che lega i nostri territori, le nostre storie, le nostre battaglie: è la passione per la Puglia, la voglia di costruire una comunità giusta, solidale e coraggiosa. – Si legge nella presentazione della lista – La capolista Anna Filippetti, segretaria provinciale del PD Taranto, porta avanti una politica fondata sui valori, sull’ascolto e sulla coerenza, con una visione chiara di una Puglia che cresce insieme alle sue comunità.

Accanto a lei, una squadra di competenze e sensibilità diverse: Mino Borraccino, Maria Grazia Cascarano, Enzo Di Gregorio, Mattia Giorno, Maria Rosaria Guglielmi e Donato Pentassuglia. – Prosegue la nota- Persone che rappresentano il lavoro, l’ambiente, la solidarietà, la buona amministrazione e il futuro delle nuove generazioni.

Il Partito Democratico di Taranto è orgoglioso di camminare con loro, per una Puglia che vuole unirsi e rinascere, credendo nella forza degli ideali e nella bellezza del futuro.”