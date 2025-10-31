Elezioni regionali, inaugurato il comitato elettorale di Maria Rosaria Guglielmi

di Angelo Nasuto

Ieri sera, in un affollato Corso Italia a Massafra, si è inaugurato il comitato elettorale della candidata massafrese del PD Maria Rosaria Guglielmi. La presentazione ufficiale verso le elezioni regionali dell’ex assessore comunale ai Servizi Sociali è avvenuta con tutti gli onori del caso, tra cui la presenza dell’attuale assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, il quale ha tenuto un discorso puntato sulle capacità, di una compagine politica, di saper fare squadra, per tenere unito il territorio tarantino, senza far prevalere inutilmente obiettivi campanilistici.

Ma la serata si è tenuta soprattutto per fare quadrato intorno alla sezione del Partito Democratico di Massafra che, secondo il suo segretario cittadino Lanfranco Rossi, ha già raggiunto il suo obiettivo: poter disporre di una candidatura autorevole, che sappia tenere la competizione del voto, forte della sua esperienza politico-amministrativa.

Maria Rosaria Guglielmi secondo la visione dei DEM è una figura politica di rilievo nel panorama istituzionale locale della provincia tarantina, che dispone di una formazione giuridica alle spalle e di una lunga esperienza come avvocato, avendo poi saputo tradurre le competenze professionali in un impegno concreto nella pubblica amministrazione. Nel caso concreto, la candidata del PD si è distinta per la sua attenzione alle politiche sociali e per una visione inclusiva della gestione locale, avendo ricoperto il ruolo delicato ma importante di assessore comunale ai Servizi Sociali. “La mia scelta – ha esordito – parte dall’ impegno che nasce circa dieci anni fa in sella all’amministrazione comunale della città, dove ho dimostrato la condivisione dei valori politici del centrosinistra, di cui oggi è espressione il nostro candidato Presidente Antonio Decaro”.

Nel programma che ha in mente la Guglielmi in primis c’è la valorizzazione del territorio, ricco di risorse da sostenere con i fondi europei a disposizione e la formazione. Grande spazio per la politica del welfare, indirizzata a non lasciare nessuno da parte, tra anziani, famiglie in difficoltà e disabili. Sull’argomento della sfida continua tra i partiti ed il civismo, superata dalla stessa sua esperienza, nata col movimento civico e ora trasferita su un organismo partitico, per la massafrese questa forte competizione e lotta acerrima non c’è: “per me il civismo porta solo un pezzo della società civile nella politica, ma ci sono momenti i cui questa società deve fare una scelta, una scelta per un partito, dove riconosci i tuoi valori”.

Infine un ultima battuta che appare una stoccata a chi è corsa per questo nuovo Consiglio regionale: “nelle campagne elettorali – ha concluso – occorre per me una forte programmazione. Io ho fatto la mia scelta, ma tengo ben presente una coerente progettualità, per saper guardare lontano, guardare al futuro e andare oltre il mio naso, oltre il mio orticello”. È un invito per andare oltre il passato recente, mettendo al bando i personalismi.