Elezioni Regionali, Lobuono: “C’è il sole, buon auspicio per la nostra Puglia”

“Votare è il momento in cui decidiamo ed è, quindi, la massima espressione della nostra libertà”

“È una bella giornata di sole e spero che sia di buon auspicio per la nostra Puglia. Oggi e domani sono giorni cruciali per il nostro destino, per il nostro futuro. Votare è il momento in cui decidiamo ed è, quindi, la massima espressione della nostra libertà. Buon voto a tutti. Forza, Puglia”. Così Luigi Lobuono, candidato presidente della Regione per il centrodestra, andando a votare questa mattina a Bari. (Ansa)

Crediti foto Ansa.it