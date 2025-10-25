Elezioni regionali, Monaco annuncia la sua candidatura con la Lega

di Angelo Nasuto

Elezioni regionali a Massafra, sul fotofinish ecco il colpo di scena: scende in campo il sesto candidato massafrese, anzi si tratta di una candidata. È l’avvocato penalista Marilena Monaco, che entra in lista con la Lega nella coalizione di centrodestra.

“Con senso di responsabilità e profondo impegno verso la propria comunità – ha affermato la professionista – annuncio la mia candidatura con una decisione scaturita da una forte sollecitazione della società civile e del territorio, che ha espresso la volontà di vedermi impegnata in prima persona in questa competizione. Si tratta di una scelta maturata dopo un percorso di confronto e riflessione, condotto con coerenza, serietà e attenzione alle reali esigenze della collettività”.

La Monaco non è certamente nuova alla politica e ad un confronto elettorale, visto che giusto sei mesi fa affrontava l’esperienza di candidatura con la Democrazia Cristiana, anch’essa frutto di un appello del mondo civico, che alla luce di scelte condivise nel centrodestra, ha ritenuto doveroso confermare, rispondendo alla richiesta di rappresentanza del territorio e mettendo a disposizione la sua esperienza e competenza.

La figura di Marilena Monaco si inserisce nel solco di un impegno costante e coerente da molti anni nell’area del centrodestra: “un impegno – ha aggiunto – caratterizzato da serietà, concretezza e attenzione ai bisogni dei cittadini. La mia attività professionale e il mio radicamento nel territorio rappresentano la garanzia di ascolto, dedizione e servizio alla comunità”.

E ribadisce che la sua partecipazione all’agone elettorale è il risultato dell’invito di tanti cittadini che le hanno chiesto di mettersi a disposizione del territorio, “perché credo – ha concluso – nel valore del servizio, della partecipazione e della responsabilità. La voglia di misurarsi nasce dal desiderio di contribuire, con passione e competenza, alla crescita della nostra comunità dotata di senso civico.”

Dunque alle cinque candidature già ufficializzate di cittadini massafresi, e parliamo di Fabrizio Quarto, Raffaele Gentile, Maria Rosaria Guglielmi, Isabelle Lazzaro e Cinzia Perniola, si aggiunge quella di Marilena Monaco, a confermare che saremo di fronte ad una gara all’ultimo voto incerta e avvincente.

Con però la realtà quasi certa che, se in un centro urbano importante i voti sono destinati a dividersi tra tanti, è poi difficile poter concentrare il sostegno su uno o anche due esponenti (uno per coalizione) con concrete speranze di essere eletti. E quindi per tutti e sei molto ardue le possibilità di approdare al prossimo Consiglio regionale.