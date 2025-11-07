Elezioni regionali: presentata la candidatura di Cinzia Perniola

di Angelo Nasuto

A Massafra è stato inaugurato il Comitato elettorale dell’esponente di Forza Italia. All’evento ha preso parte l’Onorevole Vito De Palma

Un centrodestra agguerrito che non si lascia intimidire dai favori del pronostico elettorale a favore di Decaro e dei presunti sondaggi che lo vedono in svantaggio. È questo in sintesi il contenuto finale della serata di inaugurazione di ieri del Comitato elettorale a sostegno della candidata massafrese di Forza Italia al Consiglio regionale, Cinzia Perniola.

L’appuntamento è stato condotto dal segretario cittadino Antonio Viesti, il quale ha trasmesso fiducia ed entusiasmo per una campagna verso il voto focalizzata sulla realtà pugliese dei fatti, che a giudizi dei forzisti non è una realtà positiva. A far emergere tutto ciò ci ha pensato il pensiero illustre dell’onorevole Vito De Palma, giunto a Massafra per l’occasione, con la ferma volontà di informare l’elettorato pugliese sui tanti aspetti negativi della gestione regionale del centrosinistra. “Dobbiamo avviare – ha esordito il deputato – l’operazione verità, mostrando al popolo pugliese le tante cose che non vanno in Regione. In primis nella sanità, aspetto principale della politica regionale, c’è uno scarso livello di inefficienza, ma anche nel settore dei trasporti qui a Taranto siamo la cenerentola di tutte le province”.

Sulla grande notorietà di Decaro, che sembra partire con un vantaggio importante, l’esponente forzista non si è scomposto, affermando: “recupereremo lo svantaggio, perché non appena avremo l’opportunità di confrontarci con i cittadini sui temi reali, gli elettori si convinceranno di dire basta a questa sinistra che non ha portato certo la Puglia all’eccellenza. Basti vedere tutti gli scandali che scoppiano quasi uno al giorno”.

Ma la serata ha visto anche gli interventi della candidata: Cinzia Perniola, stimata professionista nel campo dell’istruzione come docente di lingua inglese. La massafrese ha suggellato la sua “scesa in campo” a sostegno del candidato Presidente Lobuono, tirando le file del suo impegno. “Sono abituata come docente, come formatrice professionista – ha dichiarato la candidata – a mettermi a servizio della comunità, come faccio ogni giorno per la mia realtà scolastica per tutti gli incarichi che ricopro e ho pensato di portare la mia esperienza e la mia competenza”.

La sua vicinanza al mondo della scuola ed ai ragazzi la porta a dire che il punto focale della propria missione politica è garantire un miglior futuro alle nuove generazioni qui nella loro terra, senza la costrizione di andare fuori per esigenze lavorative, magari scontrandosi con tante difficoltà che la politica non ha saputo appianare una rete di trasporti che non funziona: “questo è il tema principale che terrò a cuore – ha chiarito – ma non è l’unico. C’è anche l’argomento sanità: il sistema sanitario locale va rettificato così come è stato definito, con liste di attesa infinite anche per le richieste meno esose e importanti. Così i nostri pazienti pugliesi sono costretti ad affrontare i cosiddetti viaggi della speranza”. Insomma il modello Puglia, tanto osannato, per il centrodestra invece è un contenitore quasi vuoto, riempito solo di tante promesse e tanti slogan, dunque fallimentare nel soddisfare i bisogni della gente.