Elezioni regionali, sondaggio Ipsos: Decaro supera di 30 punti Lobuono

Il Pd è il primo partito al 23%, mentre Fratelli d’Italia segua al 17%

Se si votasse oggi per le regionali in Puglia, il centrosinistra che candida l’europarlamentare Antonio Decaro (Pd) vincerebbe con un margine di 30 punti (63,8%) sul centrodestra guidato dall’imprenditore Luigi Lobuono che si fermerebbe al 33,1% delle preferenze.

E’ quanto emerge da un sondaggio Ipsos-Doxa pubblicato oggi dal Corriere della Sera e realizzato su un campione proporzionale della popolazione maggiorenne residente in Puglia. Sono state realizzate 800 interviste condotte mediante mixed mode CATI/CAMI/ CAWI tra il 30 ottobre e il 3 novembre.

Molto staccati gli altri due candidati in campo, Ada Donno (Puglia pacifista e popolare) che si fermerebbe al 2,2% e Sabino mangano (ex M5s, ora Alleanza civica per la Puglia) che resterebbe allo 0,9. Il Pd resterebbe il primo partito rispetto alle regionali del 2020 salendo di oltre sei punti al 23,5%, seguito da Fratelli d’Italia che sale di oltre 7 punti percentuali arrivando al 17,3%.

Nell’area di centrosinistra cala il consenso per il M5S (8,7% dal 9,9), mentre seconda e quarta lista di coalizione sarebbero le due civiche del candidato presidente (Decaro presidente al 13,2% e Per la Puglia con Decaro presidente al 6,3). Ci sono poi Avanti popolari con Decaro presidente che arriverebbe al 5,9% testa a testa con Avs che si fermerebbe al 5,6 e questa volta riuscirebbe a superare lo sbarramento entrando in Consiglio. Per il centrodestra il secondo partito dopo FdI sarebbe Forza Italia (9,6%) con la Lega (con Udc e Nuovo Psi) al 4,5, sul filo dello sbarramento per accedere al Consiglio, e poi altre due liste sotto la soglia. Significativo e sempre in calo il dato dell’affluenza stimata al 43%. (Ansa)