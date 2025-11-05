mercoledì 5 Novembre 25
Elezioni regionali, sondaggio Ipsos: Decaro supera di 30 punti Lobuono

Politica

Lite Cacciapaglia-D’Errico, il Sindaco Zaccaro: “Episodio spiacevole e inaccettabile”

di Angelo Nasuto "Non rappresenta il clima di collaborazione, serietà e rispetto che caratterizza il lavoro dell'amministrazione comunale. La maggioranza resta solida determinata e unita...
Massafra, scontro in Giunta: Assessore denuncia Consigliere

di Angelo Nasuto L’episodio è avvenuto durante una riunione di maggioranza, alla presenza degli altri consiglieri e del sindaco Giancarla Zaccaro, tutti abbastanza increduli e...
Conte: “Il M5S riparta dalla Puglia”

di Tina Fiorentino Intervista esclusiva di CosmoPolis a Giuseppe Conte, in giro nella nostra Regione per il tour elettorale Dopo la sua riconferma a presidente, come...
