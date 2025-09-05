Elezioni regione Puglia,V.De Luca attacca Decaro

In diretta social:”Buon viaggio e che la Madonna ti accompagni”

“Quando c’e’ qualcuno che dice ‘o si fa cosi’ o me ne vado’, la risposta da dare e’ ‘buon viaggio e che la Madonna ti accompagni’ come diceva il cardinale Sepe ai suoi tempi”. Nel corso della consueta diretta social del venerdi’, Vincenzo De Luca lancia l’ennesimo attacco ad Antonio Decaro, che non ha sciolto la riserva su una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione Puglia. “Mi auguro che termini questo cabaret che sta durando da troppo in Regione Puglia e che si affermi una logica di dignita’ e di rispetto per i diritti dei cittadini”, rilancia il ‘governatore’ della Campania che esprime poi nuovamente solidarieta’ a Nichi Vendola “che e’ un esponente politico che non appartiene al Pd e quindi – sottolinea – ha il diritto di candidarsi dove e come vuole”. “Credo che chiunque voglia candidarsi per la presidenza della Puglia abbia il diritto di farlo – aggiunge – e chi ritiene che non ci siano le condizioni ha il diritto di non candidarsi, ma nessuno ha il diritto di mettere in campo atteggiamenti di arroganza, di violazione delle regole e di messa in discussione del diritto a candidarsi che hanno esponenti politici come Vendola, che esercita un diritto costituzionale”, osserva ancora De Luca per il quale ogni altra posizione risulterebbe “arrogante, prepotente e in violazione della Costituzione”. (AGI)