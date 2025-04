Elezioni Taranto: depositate le liste, sette i candidati sindaci

La documentazione passa dalle verifiche da parte della Commissione elettorale che dovrà vagliare i requisiti ed esprimersi su eventuali irregolarità o ritardi nella presentazione

Sono state depositate all’Ufficio elettorale del Comune di Taranto le liste a supporto di 7 candidati alla carica di sindaco per le elezioni amministrative a a Taranto.

Una di queste, presenta con qualche minuto di ritardo, sarà probabilmente esclusa.

Ora la documentazione passa dalle verifiche da parte della Commissione elettorale che dovrà vagliare i requisiti ed esprimersi su eventuali irregolarità o ritardi nella presentazione. Le elezioni si terranno domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale ballottaggio previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno.; A Taranto si torna a votare dopo lo scioglimento anticipato del consiglio comunale determinato dalle dimissioni contestuali di 17 consiglieri su 32 (a cui se ne sono aggiunti successivamente altri due) con la caduta dell’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci. Il M5S ha presentato una candidatura alternativa al Pd.

Hanno presentato la candidatura a sindaco la giornalista Annagrazia Angolano (supportata dalle liste Movimento 5 Stelle e Angolano Sindaca), l’ex presidente del consiglio comunale Piero Bitetti, esponente del movimento Con (a capo di una coalizione di centrosinistra e appoggiato da 8 liste: Partito Democratico, Avs-Socialismo XXI-Possibile, Per Bitetti, Demos, Unire Taranto, Movimento Politico Con, Democrazia Cristiana, Partito Liberal Democratico); l’ex consigliere comunale Mario Cito, figlio di Giancarlo, ex sindaco e ed ex parlamentare (sostenuto dalla lista At6-Lega d’Azione Meridionale), il giornalista Antonello De Gennaro (arrivata in ritardo, supportato dalla lista civica L’Altra Taranto-De Gennaro Sindaco); l’avvocato Mirko Di Bello per la coalizione Adesso (supportato da 6 liste: Lista con Di Bello, Taranto e Futuro, Lista Movimento Sportivo, I Rioni, Tre Terre-Talsano-Lama/San Vito, Impronta Verde. Ed ancora: Luca Lazzàro, già presidente regionale di Confagricoltura (candidato della coalizione di centrodestra e sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Liberale, Noi Moderati-Lazzàro Sindaco); ed infine l’avvocato Francesco Tacente, presidente uscente del Consorzio trasporti pubblici (supportato da 7 liste: Taranto Popolare, Prima Taranto, Patto Popolare, Fortemente Liberi, Noi Taranto, Riformisti-Socialisti, Evviva Taranto- Udc). (Ansa)