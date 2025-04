Elezioni Taranto, il PSI sostiene il progetto civico di Tacente

“Saremo al fianco di un professionista serio e stimato nella città, vero interprete della domanda di cambiamento e di rinnovamento, unita alla necessaria competenza e professionalità, che i tarantini chiedono per il presente e per il futuro”

Martedì 8 aprile si è riunita la segreteria regionale del PSI, alla presenza di Alfredo Venturini e Luigi Iorio, membro della segreteria nazionale e coordinatore della segreteria, per discutere delle elezioni amministrative del comune di Taranto.

Durante l’incontro è emersa la necessità, condivisa da tutti i rappresentanti, dare a Taranto un governo frutto di un progetto di grande respiro ed ambizioso, sostenuto da una compagine ampia e coesa per dare alla città prospettive di sviluppo economico ed occupazionale, non condizionate dal quotidiano ricatto e compromesso che ha caratterizzato il passato recente e meno recente.

“I presenti hanno dovuto prendere atto, con profondo rammarico e notevole fastidio, che la lunga interlocuzione carbonara avuta con rappresentanti di autorevoli forze politiche, che nel frattempo si erano scelti il candidato sindaco nella persona di Piero Bitetti, già presidente del Consiglio nella precedente consiliatura, – si legge nella nota – non aveva sortito alcun risultato finalizzato a rimuovere anacronistiche ed immotivate esclusioni di risorse umane e forze politiche dal tavolo imbandito del centro sinistra.

Il PSI di Taranto ha giustamente reagito al tentativo di umiliazione ed alle offese reiterate manifestatesi con la mancata convocazione al tavolo dei benpensanti senza macchia e senza peccato, mettendo a punto sin dalla metà di marzo un accordo politico con i Riformatori per Taranto per presentarsi agli elettori con una unica lista, forte ed attrezzata, che sosterrà un progetto civico accanto al candidato sindaco Francesco Tacente, professionista serio e stimato nella città, vero interprete della domanda di cambiamento e di rinnovamento, unita alla necessaria competenza e professionalità, che i cittadini di Taranto chiedono per il presente e per il futuro. – Prosegue – La segreteria regionale ha naturalmente ribadito, ancora una volta, che del progetto politico civico non fa parte, e non potrà fare parte, la Lega, in quanto incompatibile con i principi ed i valori che il PSI professa da sempre.”

I lavori si sono conclusi con l’augurio ai compagni di Taranto di partecipare lealmente alla campagna elettorale battendo con determinazione per il bene della città, privilegiando progetti e contenuti rispetto a inutili personalismi, e garantendo soprattutto la libertà di tutti dando esempio di civiltà e democrazia di cui il PSI è portatore da sempre in Italia ed Europa.