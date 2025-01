Ex Ilva, Bonelli: “Sottratti 400 milioni destinati alla continuità ambientale”

“Blitz vergognoso del Governo. Un altro schiaffo a una città che ha pagato un prezzo ambientale e sanitario drammatico”

“Il governo ha fatto un blitz vergognoso sull’Ilva di Taranto sottraendo 400 milioni di euro destinati al ripristino ambientale per garantire la continuità ambientale. Un altro schiaffo a una città che ha pagato un prezzo ambientale e sanitario drammatico.” Lo afferma in una nota il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, dopo la delibera del Consiglio dei Ministri che prevedo lo stanziamento di 250 milioni per Acciaierie d’Italia.

“Ad una città che ha pagato un prezzo ambientale e sanitario drammatico. Domani mattina ci sarà in aula presso la Camera dei Deputati una mia interpellanza sul debito Ilva accumulato dallo Stato in questi anni mentre l’occupazione non è stata nemmeno garantita come promesso. Né salute e nemmeno lavoro.” Conclude Bonelli.