mercoledì 26 Novembre 25
CP

Ex Ilva, Castronovi (PSI): “Chiediamo chiarezza sul futuro dello stabilimento”

Politica

Articoli Correlati

Pentassuglia assessore? Per lui pronta la delega alla Sanità

CP -
In alternativa, Decaro, potrebbe proporgli l’assessorato all’Ambiente Nel toto assessori avanza il nome di Donato Pentassuglia come probabile prossimo componente della giunta regionale. Decaro, secondo...
Read more

Regionali, Fratelli d’Italia fa il pieno di voti a Maruggio

CP -
“Il risultato ottenuto a livello locale testimonia un rapporto autentico con i cittadini, fondato su ascolto, presenza e concretezza. Continueremo a lavorare per dare...
Read more

Taranto, Di Bello: “Serve subito un consiglio monotematico sui rifiuti”

CP -
“Le criticità sono sotto gli occhi di tutti e pesano ogni giorno sulla qualità della vita dei tarantini. Ogni ulteriore ritardo equivarrebbe a certificare...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand