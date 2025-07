Ex Ilva, Europa Verde/AVS: “Indignati dalle parole di Emiliano”

“È evidente il tentativo del governo attraverso, il ministro Urso, di sottoporre il territorio all’ennesimo ignobile ricatto. Invece di salvaguardare i redditi degli operai rilanciando lo sviluppo economico con la creazione di alternative occupazionali pulite”

“Le dichiarazioni di Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, ci lasciano indignati. Il tentativo di trascinare gli enti locali, soprattutto in riferimento al posizionamento del rigassificatore in rada del porto di Taranto, ci vede totalmente in contrapposizione”. Lo affermano in una nota gli esponenti di Europa verde/AVS di Taranto Rosa D’Amato (Commissaria regionale), Gregorio Mariggiò (Co-portavoce provinciale) e Giovanni Carbotti (Co-portavoce cittadino).

“Ribadiamo fermamente il nostro no al rigassificatore. La richiesta di ottenere il mantenimento del pronto soccorso al Santissima Annunziata appare come una misera mancia ad una città che dovrebbe continuare ancora ed ancora ad ammalarsi e morire. – Sottolineano – È impensabile inoltre chiedere l’aiuto di Stato collegato alle strategie della spesa militare.

È evidente il tentativo del governo attraverso, il ministro Urso, di sottoporre il territorio all’ennesimo ignobile ricatto. Invece di salvaguardare i redditi degli operai rilanciando lo sviluppo economico con la creazione di alternative occupazionali pulite.

Inoltre dopo 65 anni è inaccettabile la continuità produttiva a carbone: gli impianti a caldo vanno fermati. – Concludono gli esponenti di Europa verde/AVS di Taranto – Auspichiamo che il Presidente abbia male espresso le sue considerazioni sull’Accordo di Programma che comunque restano sue e soltanto le sue, pur avendo coinvolto gli altri enti locali nelle stesse.”