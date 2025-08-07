giovedì 7 Agosto 25
Ex Ilva, Europa Verde/AVS: “Soddisfatti per il no della maggioranza all’accordo di programma”

Politica

Ex Ilva, Angolano (M5S): “L’Accordo di programma deve passare dal Consiglio Comunale”

-
“Il tempo dei giochi e delle stanze chiuse è finito. La città merita rispetto e condivisione nelle decisioni future” “Abbiamo l'impressione che in questo delicatissimo...
Ex Ilva, Bitetti dice no all’Accordo di Programma

-
"Chiediamo legge speciale per Taranto" Il sindaco Piero Bitetti, recependo le indicazioni pervenute dai capigruppo di maggioranza, ha annunciato la propria contrarietà alla firma dell’accordo...
UDC al fianco degli allevatori: basta scaricare i costi della PSA su chi produce con onestà

-
Gli allevatori in grave difficoltà per la peste suina africana: l’on. Chiarelli chiede sostegni economici e proroghe operative L’Unione di Centro, attraverso il suo Commissario...
