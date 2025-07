Ex Ilva, i consiglieri di maggioranza al sindaco: “Nessuna firma senza il confronto in Consiglio”

Appello unitario dei consiglieri di maggioranza al primo cittadino: “Scelte decisive solo con il coinvolgimento della città”

A pochi giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale, i consiglieri di maggioranza rivolgono un messaggio pubblico al sindaco Piero Bitetti, in un momento che definiscono “delicato” per il futuro della città. Lo fanno con una lettera aperta, indirizzata al primo cittadino per chiedere un atto di responsabilità istituzionale: nessuna firma su decisioni cruciali senza prima un confronto trasparente in aula consiliare.

“Caro Piero, indirizziamo a te e alla Città il nostro sostegno pieno e convinto in questo momento delicato. A pochi giorni dal tuo e nostro insediamento ci troviamo ad affrontare un tema che non possiamo ridurre ad una discussione tra ruoli istituzionali, che sottende un ribaltamento di responsabilità tra chi non vive in questa città e i suoi cittadini.”

Poi proseguono: “Non sei solo. Siamo al tuo fianco, pronti a contribuire con senso civico e spirito costruttivo a quel cambio di rotta che la nostra comunità attende da troppo tempo. Per questo riteniamo fondamentale che domani nulla debba essere firmato e che ogni decisione su questioni di così grande rilevanza venga rimandata e discussa a Taranto, in Consiglio comunale, affinché sia condivisa, ben vagliata e davvero orientata a una svolta strutturale, giusta e sostenibile. Una discussione che metta al centro la salvaguardia occupazionale, il diritto alla salute, la tutela ambientale e una riconversione economica capace di generare lavoro pulito, duraturo e sicuro.”

I consiglieri di maggioranza ribadiscono che “non accetteremo più che si continui a contrapporre lavoro e vita, industria e dignità, sviluppo e giustizia. Abbiamo ora l’occasione di scrivere insieme una nuova pagina per Taranto e lo dobbiamo ai nostri figli e alle nostre famiglie. Una pagina che lasci alle spalle ambiguità e compromessi al ribasso, e sappia invece unire istituzioni, cittadinanza e forze sociali in un progetto di rinascita ecologica, occupazionale e culturale.”

Concludono con un invito al sindaco: “Con il tuo sostegno intendiamo chiederti di farci promotori dell’iniziativa di riportare la scelta della adesione ad un eventuale accordo, ad un dibattito democratico nella assise consiliare e rimandare la decisione della firma dello stesso agli esiti di questo dibattito.”

Una presa di posizione forte, che conferma la volontà della maggioranza consiliare di esercitare appieno il proprio ruolo e restituire alla città una voce nelle scelte più rilevanti per il suo futuro.

Il documento porta la firma di Antonio Lenti (Avs), Gianni Liviano (Demos), Patrizia Boccuni (Unire Taranto), Giandomenico Vitale (Unire Taranto), Antonio Quazzico (Partito liberal democratico), Nicola Catania (Democrazia Cristiana), Enzo Di Gregorio (Pd), Virginia Galeandro (Pd), Patrizia Mignolo (Con), Vittorio Mele (Con), Luca Contrario (Pd), Massimo Vozza (Con), Giovanni Tartaglia (Per Bitetti), Daniela Galiano (Con), Cosimo Festinante (Per Bitetti).