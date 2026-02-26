giovedì 26 Febbraio 26
CP

Ex Ilva, Iaia (FDI): “Clima d’incertezza minaccia l’acciaio italiano e i posti di lavoro a Taranto”

Politica

Articoli Correlati

Ex Ilva, Turco (M5S): “Il tribunale smonta l’Aia, ora il Governo presenti un progetto europeo”

CP -
Il Tribunale di Milano dispone lo stop all’area a caldo dell’ex Ilva da agosto: per il Movimento 5 Stelle è la conferma dell’illegittimità dell’AIA...
Read more

Sanità, Battista: “Vent’anni di gestione del centrosinistra hanno prodotto debiti e cittadini senza cure”

CP -
Sanità in crisi in Puglia, l’affondo di Francesco Battista (Futuro Nazionale Vannacci): “Il buco da 460 milioni è il fallimento di vent’anni di governo...
Read more

Ex Ilva, Maiorano (FdI): “Sostegno concreto a indotto, impegno mantenuto per Taranto”

CP -
Indotto ex Ilva, decreto del Mimit: 3 milioni fino al 2028 e contributi a fondo perduto fino a 300mila euro per le imprese tarantine “Il...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand