Ex Ilva, FdI difende il decreto: “Garantita continuità e decarbonizzazione”

Duro scontro con il Pd. Iaia: “Stanziati 100 milioni per lavoro e sicurezza. Chi ci ha preceduto ha solo aggravato i problemi”

Il decreto ex Ilva torna al centro del dibattito politico con un acceso confronto tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico. Il deputato di FdI, Dario Iaia, respinge le critiche dell’opposizione e difende l’operato del governo Meloni, sottolineando come il provvedimento assicuri sia la continuità produttiva che il percorso di decarbonizzazione.

“Il decreto garantisce la capacità dell’azienda di pagare gli stipendi a migliaia di dipendenti diretti e indiretti”, afferma Iaia, che evidenzia lo stanziamento di ulteriori 100 milioni per sostenere l’occupazione e la sicurezza dei lavoratori. Il parlamentare ricorda anche come il bando di vendita in corso, a differenza del precedente, preveda rilanci e ponga la decarbonizzazione tra i punti qualificanti.

Secondo FdI, il governo ha delineato una chiara strategia per il futuro dell’acciaieria, puntando sulla produzione attraverso gas e idrogeno verde. “Le priorità sono chiare – sottolinea Iaia – tutela occupazionale, compensazioni per le comunità locali e, solo da ultimo, il prezzo di vendita”.

Non mancano stoccate all’opposizione: “Il Pd è in evidente stato confusionale dopo il fallimento dell’amministrazione Melucci”, attacca Iaia, ricordando come i precedenti governi di centrosinistra “non abbiano portato alcuna soluzione concreta, ma solo aggravato i problemi esistenti”.