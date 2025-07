Ex Ilva, il Presidente della Provincia di Taranto non firmerà l’accordo di programma

“Non mi hanno inviato nessuna bozza di accordo e quindi non so cosa dovrei firmare. Inoltre, non è assolutamente opportuno firmare in assenza del sindaco di Taranto”. Queste le parole del presidente della Provincia Gianfranco Palmisano

Si terrà nel pomeriggio la riunione, in programma al Mimit, finalizzata alla definizione dell’Accordo di programma interistituzionale per la piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.

All’incontro, convocato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, saranno presenti i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno, insieme a quelli della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di Statte, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, nonché i commissari di Acciaierie d’Italia in AS e di ILVA in AS. Assente il sindaco dimissionario Piero Bitetti.

A poche ore dal vertice, il presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, secondo le dichiarazioni riportate dall’agenzia AGI ha dichiarato di “non essere nelle condizioni di firmare l’accordo istituzionale di programma sulla decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto”.

Palmisano poi motiva la sua decisione: “Non mi hanno inviato nessuna bozza di accordo e quindi non so cosa dovrei firmare. Inoltre, non è assolutamente opportuno firmare in assenza del sindaco di Taranto, anche perché la maggioranza del Consiglio comunale di Taranto ha dato un indirizzo chiaro con un comunicato dichiarando di non firmare nessun accordo. Quindi la maggioranza eletta democraticamente. Infine – ha aggiunto Palmisano – non ho una copertura politica. Ce l’ho parzialmente del mio partito, il Pd, mentre tutti i partiti del campo largo sono completamente silenti. E oltre a tutti questi dubbi, dopo aver sentito alcuni avvocati amministrativisti abbiamo anche quelli relativi alla validità di questo documento dell’accordo proprio perché manca il Comune di Taranto. Ma ribadisco: io non ho avuto nulla – conclude Palmisano -. Esiste una bozza? Io a oggi non ho avuto nulla e domani, dico domani, non solo assolutamente nelle condizioni di firmare alcunché”.