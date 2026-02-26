Ex Ilva, Maiorano (FdI): “Sostegno concreto a indotto, impegno mantenuto per Taranto”

Indotto ex Ilva, decreto del Mimit: 3 milioni fino al 2028 e contributi a fondo perduto fino a 300mila euro per le imprese tarantine

“Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il decreto che disciplina l’accesso al Fondo per le imprese dell’indotto di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. La misura prevede 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con contributi a fondo perduto fino a 300.000 euro per impresa in regime “de minimis”. Il contributo sarà composto da una quota fissa di 20.000 euro e da una quota variabile calcolata sul fatturato medio 2023-2024 realizzato con le imprese che gestiscono gli impianti. Le domande potranno essere presentate dal 23 marzo al 20 maggio 2026 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: dgiai.div05@pec.mimit.gov.it, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale. È una risposta concreta alle imprese tarantine che in questi anni hanno subito pesanti ripercussioni economiche. Questo provvedimento rappresenta una dimostrazione concreta dell’impegno del Ministro Adolfo Urso e del Governo Meloni verso Taranto e il suo sistema produttivo. Un segnale chiaro di attenzione e responsabilità in una fase delicata. Ora è fondamentale che le risorse arrivino rapidamente alle aziende per garantire continuità operativa e tutela dell’occupazione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano.