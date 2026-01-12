Ex Ilva, morte operaio: il cordoglio di Decaro

Il neo presidente della Regione Puglia esprime vicinanza alla famiglia colpita dalla tragedia e rinnova l’appello per una maggiore sicurezza per tutti i lavoratori Ilva

“Il mio cordoglio più sincero va alla famiglia del lavoratore e a tutti i colleghi che in queste ore piangono la morte di Claudio Salamida. Il dolore merita tutto il nostro rispetto e lo sciopero annunciato dai sindacati è sacrosanto” dichiara il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, in merito alla morte dell’operaio avvenuta questa mattina all’ILVA.

Ma il cordoglio non basta: “Chiedo con forza che si metta immediatamente in campo un piano straordinario di manutenzione e risanamento che garantisca la sicurezza di tutti i lavoratori e avvii con decisione il percorso di decarbonizzazione. In queste condizioni l’acciaieria non ha futuro. Oggi, davanti all’ennesima tragedia, ogni parola rischia di essere superflua. Chi deve indagare lo farà e fin da ora esprimo massima fiducia negli inquirenti. Ma non possiamo derubricare quanto accaduto a un caso isolato”.

La proposta di Decaro: “Chiediamo al Governo un intervento immediato, affinché si faccia piena chiarezza sulle condizioni di sicurezza del lavoro e venga data una risposta chiara sul futuro delle acciaierie, che non può prescindere dalla messa in sicurezza degli impianti e dalla tutela dei lavoratori. Così non è più possibile andare avanti” conclude il presidente della Regione Puglia. (Fonte Regione Puglia)