Ex Ilva, scontro in Consiglio comunale sul ricorso al Tar contro l’Aia

Politica

Lenti al Contrario

Vincenzo Carriero -
Maggioranza divisa - e frazionata - sulla mozione dei Cinque Stelle. E' cambiato poco da quando c'era Melucci. Basta uscire fuori dal perimetro dell'ordinario,...
Festa dell’Unità, Mazzarano: “I partiti dovranno battere le aspirazioni del civismo”

CP -
di Angelo Nasuto Il consigliere regionale è intervenuto a Massafra dove ha affrontato il tema delle elezioni e della candidata PD Maria Rosaria Guglielmi. “Lei...
Luana Riso alla guida della Commissione Pari Opportunità del Comune di Taranto

CP -
di Emanuela Perrone La consigliera comunale eletta presidente punta su inclusione, formazione e collaborazione con scuole e associazioni Luana Riso, consigliera comunale di Taranto, è stata...
