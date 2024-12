Falcone (Con Taranto): “Unità e ritorno al voto per chiudere questa esperienza amministrativa”

“Da soli è impossibile amministrare problemi complessi come quelli che attanagliano la vita di Taranto da molti anni”

“Registriamo una positiva presa di coscienza di diverse forze politiche e singoli esponenti della politica cittadina”, ha dichiarato Francesco Andrea Falcone, coordinatore provinciale di Con Taranto, sottolineando come queste entità stiano riconsiderando le scelte fatte dai progressisti del centro-sinistra alcuni mesi fa, non riconoscendosi più nell’attuale esperienza amministrativa di Taranto.

“Le ragioni di sopravvivenza politica, anche legittime per certi versi, hanno un limite. Da soli è impossibile amministrare problemi complessi come quelli che attanagliano la vita di Taranto da molti anni – aggiunge – Un errore è considerarsi autosufficienti da partiti e movimenti, in un contesto in cui troppe decisioni vengono prese altrove per ragioni legate alle prerogative delle istituzioni nazionali: Ilva, Giochi del Mediterraneo, Pnrr”.

E’ essenziale per Falcone “ritrovare unità e tornare al voto è la strada che ci consentirà di ripensare il ruolo di Taranto, insieme e scegliendo una classe dirigente, la più competente possibile”. Solo pochi giorni fa Ispra ha comunicato i dati sull’inquinamento delle acque nell’area industriale, come anche quelli sugli investimenti del Pnrr nella regione: “Comprendiamo le aspettative di tutti ma non sono sufficienti per gestire questioni di questo tipo”.