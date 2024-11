Falcone (Con Taranto): “Sfiducia Bitetti, un modo di fare politica che non ci appartiene”

“Quando le cose non funzionano nella coalizione espressione del voto popolare, per rispetto della gente, ci si dimette e si restituisce agli elettori il potere di decidere”

“Preferire la costruzione dei rapporti con i singoli consiglieri, lavorando fuori dalle relazioni con o i partiti è stata una scelta funzionale alla sopravvivenza degli eletti ma diversa da quella degli elettori.” Lo afferma in una nota l’esponente di Con Taranto, Francesco Falcone, a seguito della conferenza stampa del centrosinistra che si è svolta nella città ionica questa mattina.

“In ultimo la sostituzione del Presidente Bitetti che per tutta la città, per come ci pare di sentire, ha rappresentato un argomento di dibattito, è stata l’ennesima riprova di questo modo di intendere la politica. E non ci appartiene.

Quando le cose non funzionano nella coalizione espressione del voto popolare, per rispetto della gente, ci si dimette e si restituisce agli elettori il potere di decidere. – Conclude Falcone – A nome di Con, vorremmo scusarci con i tarantini per non essere riusciti, per tempo, a contrastare questo modo di intendere le cose che ci ha portati sino a qui”.