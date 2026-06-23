FDI Taranto, Medimex: “Un fallimento totale, Giorno si dimetta”

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia chiede le immediate dimissioni del vicesindaco, in qualità di delegato ai grandi eventi, oltre al sindaco Bitetti

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia chiede le immediate dimissioni del vicesindaco Mattia Giorno. In qualità di delegato ai grandi eventi, oltre al sindaco Bitetti, è lui il responsabile politico diretto del fallimento organizzativo registrato al Medimex. Quella andata in scena non è una semplice disfunzione organizzativa, a detta dei tre consiglieri, ma il risultato di “una programmazione inadeguata di un evento che avrebbe dovuto rappresentare l’eccellenza dell’offerta culturale della città e che, invece, ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei servizi”.

Per i consiglieri Giampaolo Vietri, Luca Lazzaro e Tiziana Toscano il momento più evidente di questo fallimento si è registrato al termine del concerto dei Pet Shop Boys, quando migliaia di cittadini e visitatori sono rimasti abbandonati sul lungomare, costretti ad attendere per ore o a tornare a piedi: “Una scena indegna – proseguono nella nota – che ha umiliato Taranto e consegnato al Paese l’immagine di una città incapace persino di garantire il rientro in sicurezza di chi aveva partecipato a un evento promosso dalle istituzioni. Le scuse di Kyma Mobilità non cancellano la figuraccia. Anzi, la rendono ancora più grave. Ancora più inaccettabile è stato il tentativo di attribuire responsabilità ai lavoratori. È un atteggiamento che respingiamo con fermezza. I dipendenti non decidono orari, mezzi, turni e organizzazione del servizio. Chi lavora esegue direttive. Le responsabilità appartengono a chi amministra, dirige e programma”.

Le responsabilità hanno nomi e cognomi. Per i consiglieri di Fratelli d’Italia, il responsabile politico di questo clamoroso fallimento è il vicesindaco Mattia Giorno che, in qualità di delegato ai grandi eventi, aveva il dovere di pianificare ogni fase dell’organizzazione, compresa la mobilità e il deflusso del pubblico: “Se migliaia di persone rimangono a piedi al termine di un concerto, significa semplicemente che chi aveva il compito di organizzare non è stato all’altezza del proprio ruolo. È troppo facile sorridere sotto il palco per la foto di rito quando tutto funziona durante lo spettacolo e poi scomparire quando la città va nel caos. Amministrare significa assumersi responsabilità, non limitarsi alle passerelle”.

A rendere tutto ancora più grave è il fatto che ai residenti del quartiere siano stati imposti sacrifici significativi: strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni alla circolazione e disagi quotidiani per consentire un servizio navette che, nei fatti, si è rivelato del tutto insufficiente. I cittadini hanno sopportato restrizioni senza ricevere in cambio un servizio adeguato: “Questo episodio certifica ciò che Fratelli d’Italia denuncia da tempo: questa Amministrazione è più attenta alla comunicazione che alla programmazione, più interessata alle immagini che all’efficienza dei servizi. E ciò che preoccupa maggiormente è che tutto questo accada a pochi mesi dai Giochi del Mediterraneo, una manifestazione che richiederà standard organizzativi infinitamente più elevati. Di fronte a un fallimento così evidente, le responsabilità politiche non possono essere nascoste dietro comunicati di circostanza o scaricate sui lavoratori”.

Per queste ragioni il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia chiede le immediate dimissioni del vicesindaco Mattia Giorno: “Quando un amministratore fallisce nella programmazione di un servizio essenziale e compromette l’immagine della città davanti a migliaia di cittadini e visitatori, esiste un solo gesto di responsabilità: fare un passo indietro. Taranto merita amministratori capaci di governare la complessità, programmare i servizi e tutelare il buon nome della città. Il Medimex doveva essere una vetrina internazionale per Taranto, ma si è concluso con un disastro organizzativo che chiama in causa la responsabilità politica di chi ha gestito l’evento” concludono Lazzaro, Vietri e Toscano.