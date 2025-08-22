Festa dell’Unità: a Lizzano il dibattito sui giovani e le politiche locali

Il confronto si svolgerà in piazza Matteotti sabato 23 agosto, dalle ore 20.00, e sarà moderato dal direttore di CosmoPolismedia, Vincenzo Carriero

In occasione della Festa dell’Unità, che si svolgerà a Lizzano il 22 e 23 agosto in piazza Matteotti, sabato alle ore 20 si terrà il dibattito pubblico dal titolo “Alienazione giovanile, povertà educativa e politiche locali”. L’incontro sarà moderato dal direttore di CosmoPolismedia, Vincenzo Carriero.

L’evento sarà aperto dai saluti del Segretario del circolo Pd Nilde Iotti di Lizzano e dal presidente della provincia, Gianfranco Palmisano. Al centro del dibattito i giovani e le politiche locali necessarie per sostenerli nel loro percorso.

Durante il confronto interveranno l’urbanista Francesco Maiorano, il sociologo e giudice onorario presso il Tribunale per i minori di Taranto, Giampaolo Pisconti, e gli esponenti del Partito Democratico Anna Filippetti (Segretaria provinciale Pd), l’onorevole Ubaldo Pagano e il consigliere del Presidente della Regione, Cosimo Borracino.