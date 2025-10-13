Festa dell’Unità, Mazzarano: “I partiti dovranno battere le aspirazioni del civismo”

di Angelo Nasuto

Il consigliere regionale è intervenuto a Massafra dove ha affrontato il tema delle elezioni e della candidata PD Maria Rosaria Guglielmi. “Lei ha le caratteristiche per essere un buon candidato al Consiglio regionale, ha capacità indiscusse, radicamento nel territorio e numeri che le consentono di poter gareggiare alla pari con gli altri candidati”

“Questa volta i partiti dovranno battere le aspirazioni del civismo”. Con queste parole chiare il consigliere regionale Michele Mazzarano ha chiuso l’ultima serata di ieri della Festa dell’Unità a Massafra, chiarendo che il candidato Presidente Antonio Decaro è un uomo del Partito Democratico e per questo porterà la forza partitica ad una grande affermazione.

“Devo riconoscere – ha aggiunto – che Emiliano è stato capace di portare gente da altri ambiti politici, verso di noi, verso il centrosinistra, grazie al successo di alcune liste civiche; ma ora è ritornato il momento dei partiti”.

Tra il pubblico in prima fila c’era la candidata del PD alle prossime elezioni regionali Maria Rosaria Guglielmi, che l’esponente politico massafrese ha definito donna forte, conosciuta e riconosciuta, degna di meritare una candidatura autorevole. “Lei ha le caratteristiche per essere un buon candidato al Consiglio regionale, ha capacità indiscusse, radicamento nel territorio e numeri che le consentono di poter gareggiare alla pari con gli altri candidati”.

Ed in effetti il rapporto dei dem massafresi con l’ex assessore comunale ai Servizi Sociali non si scopre certo adesso, se è vero che diversi mesi fa, quando impazzava la campagna elettorale per le amministrative della Tebaide, lei figura femminile era stata indicata dallo stesso partito come candidata a sindaco di tutta la coalizione. Coalizione che implose e non si presentò neanche ai nastri di partenza, nonostante per Mazzarano l’alleanza avrebbe dovuto candidarla a primo cittadino come dovere imprescindibile. Parliamo del momento in nell’amministrazione Quarto la crisi era già esplosa e poi ci fu la rovinosa caduta,precisamente un anno fa.

“Ora il PD – ha ripreso Mazzarano – ha fatto una valutazione diversa ed ha ritenuto giusto aprire le proprie porte a personalità di area di centrosinistra, corroborato dalla forza di questa donna che comunque affronta un’impresa non facile”.

Tornando alla vicenda delle elezioni comunali, il consigliere regionale conferma che il PD si era detto disponibile a sostenere la Guglielmi come candidato sindaco, ma il suo passo indietro fu legato all’esplosione della coalizione dell’ex primo cittadino, dove era stata disattesa una sintesi virtuosa tra il civismo e i partiti di centrosinistra. “Poi però – ha concluso – la scarsa tenuta politica, unita ad un incerta carica programmatica e poca capacità di leadership, ha prodotto ciò che il popolo massafrese ha visto. Ecco perché è giusto che a queste consultazioni regionali, nella vittoria del centrosinistra, si affermi la forza dei partiti, in primis del PD, che sanno dare sostanza ad una esperienza di governo”.