Festa dell’Unità, Mazzarano: “I partiti dovranno battere le aspirazioni del civismo”

Lenti al Contrario

Vincenzo Carriero -
Maggioranza divisa - e frazionata - sulla mozione dei Cinque Stelle. E' cambiato poco da quando c'era Melucci. Basta uscire fuori dal perimetro dell'ordinario,...
Luana Riso alla guida della Commissione Pari Opportunità del Comune di Taranto

CP -
di Emanuela Perrone La consigliera comunale eletta presidente punta su inclusione, formazione e collaborazione con scuole e associazioni Luana Riso, consigliera comunale di Taranto, è stata...
Massafra in corsa per le Regionali: cinque (forse sei) candidati pronti alla sfida

CP -
di Angelo Nasuto La città si prepara alla corsa elettorale con numerosi candidati locali, pronti a contendersi un posto nel prossimo Consiglio Regionale Massafra sia avvia...
