Filippetti (Pd): “Con Melucci la destra e la sinistra non contano nulla”

“L’importante che la tavola sia imbandita per tutti, e questo difficilmente consentirà al centrodestra di parlare ancora, e in futuro, di discontinuità da Melucci senza contrarre un grande debito con la verità”

“Il 17 gennaio l’ente Provincia ha diramato un comunicato stampa nel quale si dava notizia della ennesima delega elargita da Melucci. Questa volta il prescelto è il consigliere provinciale Angelo Laterza appartenente a Forza Italia. Ho aspettato un po’ perché mi aspettavo un’onda indignata dal centro destra. Macché. Silenzio totale.” Lo afferma in una nota il Segretario provinciale del Pd ioncio, Anna Filippetti.

“Ormai Melucci ha sdoganato il concetto che destra e sinistra non contano nulla e che l’importante è che la tavola sia imbandita per tutti. E questo difficilmente consentirà al centrodestra di parlare ancora, e in futuro, di discontinuità da Melucci senza contrarre un grande debito con la verità.

Ci auguriamo – conclude la Filippetti – che prima o poi un moto di decenza e coscienza freni questa disinvoltura per rispetto di quei tanti militanti di centro destra e centro sinistra che ancora credono nella politica.”