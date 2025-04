SS. Annunziata, Perrini (FDI): “Chiesto un incontro urgente per la riapertura dell’Utin”

Cresce la preoccupazione a Taranto per il futuro dell’assistenza neonatale dopo la chiusura dell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale del SS Annunziata di Taranto

In seguito alle preoccupanti notizie sulla chiusura dell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale del SS Annunziata di Taranto interviene il capogruppo di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“L’ Utin di Taranto è la seconda in Puglia dove nascono circa 2 mila bambini l’anno. La sua chiusura – commenta – rappresenta un altro problema per la sanità tarantina che sta vivendo gravi difficoltà dovute ad una programmazione sanitaria regionale che non risponde alle necessità urgenti della nostra provincia”.

Perrini ricorda che in qualità di vicepresidente della Commissione Sanità chiese l’audizione della ASL TA, che si è tenuta il 4 dicembre scorso. “In quell’occasione la Direzione Strategica della ASL assicurava di aver stipulato dei contratti con dei professionisti per garantire la copertura dei turni e scongiurare la chiusura. Ma è notizia di questi giorni che l’Utin risulta, invece, chiusa”.

Poi aggiunge: “questo comporta per le future mamme tarantine intraprendere viaggi verso altre province pugliesi o, in situazioni più critiche, addirittura fuori dai confini regionali, per poter garantire ai loro neonati le cure specialistiche necessarie”.

Alla luce dell’allarmante situazione, il capogruppo di Fratelli D’Italia ha pertanto chiesto un incontro urgente con l’assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, e del capo dipartimento Salute, Vito Montanaro, “per fare chiarezza su quanto sta accadendo e capire se ci sono possibilità di una riapertura a breve dell’Unità. In ogni caso – conclude – ho depositato anche un’interrogazione per sollecitare la struttura a dare risposte.”