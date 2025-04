Ecomafia 2024, Mazzarano: “Serve una grande sinergia contro i reati ambientali”

Audizione in Consiglio regionale sul rapporto Ecomafia 2024 di Legambiente. Mazzarano evidenzia una situazione emergenziale in Puglia che merita interventi straordinari

“La Puglia è la terza regione italiana per numero di reati ambientali, che sono in grande aumento, ma è la prima regione d’Italia per numero di controlli”. È quanto afferma il Presidente della Commissione Ambiente della Regione Michele Mazzarano, che ha voluto convocare un’audizione sul rapporto di Legambiente “Ecomafia 2024”.

Dai dati emerge un quadro allarmante: “ci troviamo di fronte a una situazione emergenziale – continua il Presidente – soprattutto per quanto riguarda lo sversamento illecito di rifiuti, il ciclo illegale di cemento, i reati contro gli animali, gli illeciti nelle filiere agroalimentari. Una simile emergenza che presenta incrementi del 66% da un anno all’altro, deve essere gestita come tale, e dunque con interventi straordinari”.

Mazzarano fa sapere che la Regione “ha messo in campo una strategia puntuale negli ultimi anni che evidentemente però non è stata sufficiente ad arginare una vera e propria piaga. Ben vengano proposte come quelle che sono arrivate da Legambiente, – prosegue – ed in particolare dalla Presidente regionale Daniela Salzedo, di istituire, sul territorio regionale, una struttura commissariale di contrasto alla criminalità ambientale”.

Mazzarano ha infine sottolineato il valore del report annuale redatto da Legambiente: “va certamente riconosciuto a questo proposito – conclude Mazzarano – il valore del rapporto annuale redatto da trent’anni da Legambiente che è diventato un punto di riferimento sicuro nella lotta alle ecomafie”.