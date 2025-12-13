Fischetti, lavori in piazza e nel centro storico di Fragagnano

L’ ex sindaco del comune jonico: “La nuova piazza sarà uno spazio aperto e inclusivo, un luogo dove famiglie, giovani e anziani potranno incontrarsi e riscoprire il piacere di stare insieme”

“Proseguono i lavori nella centrale Piazza Regina Elena – fa sapere Giuseppe Fischetti, neo eletto alla carica di consigliere regionale con la lista Decaro Presidente – un intervento atteso che punta a rendere lo spazio urbano più accogliente, moderno e pienamente vivibile per cittadini e visitatori. Gli interventi sono in fase avanzata e presto avremo un centro storico totalmente rinnovato grazie alla nuova pavimentazione della piazza, alla piantumazione di nuovi alberi, nuove aiuole, panchine ed elementi di arredo urbano. La nuova piazza sarà uno spazio aperto e inclusivo, un luogo dove famiglie, giovani e anziani potranno incontrarsi e riscoprire il piacere di stare insieme”. Il progetto, finanziato interamente dalla Regione Puglia con 500 mila euro – sottolinea- rappresenta un ulteriore passo importante nel percorso di rigenerazione urbana del territorio e prevede un rinnovamento complessivo dell’area, con particolare attenzione alla qualità degli spazi, arredo urbano, verde pubblico e abbattimento delle barriere architettoniche.

“Quest’opera, programmata durante il nostro mandato, dimostra la continuità e la concretezza del nostro percorso politico ed amministrativo. L’obiettivo è quello di trasformare la piazza in un luogo di incontro, socialità e aggregazione, valorizzare il centro storico urbano e migliorare la qualità della vita. Siamo pronti per ripresentarci ai cittadini con il nostro bagaglio di opere pubbliche importanti che continuiamo a consegnare alla comunità. L’impegno per Fragagnano continua senza sosta.” ha concluso l’ex primo cittadino e consigliere regionale Fischetti.