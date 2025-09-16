martedì 16 Settembre 25
Vincenzo Carriero

Florido candidato alle Regionali? A Decaro non dispiacerebbe

Politica

Articoli Correlati

Inceneritore fanghi, Massafra dice no

CP -
di Angelo Nasuto Le posizioni del consigliere comunale, Baccaro. “La nostra comunità non vuole tornare al passato” L’ambientalismo non conosce pause neanche a Massafra. Ieri mattina,...
Read more

Brt, il Comune in Commissione Trasporti. Perrini: “Un’opportunità da cogliere insieme”

CP -
Il sindaco Piero Bitetti, insieme agli assessori Francesco Cosa e Giovanni Patronelli ha risposto alle preoccupazioni sullo stravolgimento che Taranto subirà sul piano dei...
Read more

Ex Ilva, Emiliano: “Decarbonizzazione uno dei risultati più significativi del mio mandato”

CP -
Il Presidente della Regione Puglia, nel suo discorso durante la cerimonia inaugurale della 88esima Fiera del Levante di Bari fa un passaggio sulla situazione...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand