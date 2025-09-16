Florido candidato alle Regionali? A Decaro non dispiacerebbe

L’ex sindacalista CISL starebbe pensando seriamente ad un suo ritorno sulla scena politica. In una delle liste con il nome del già sindaco di Bari

Vanno definendosi, con il passare dei giorni, le candidature a sostegno di Antonio Decaro. Soprattutto per quel che concerne le liste, che già nel simbolo, recheranno il nome del già sindaco di Bari (Per Decaro; Decaro Presidente). Tra suggestioni ed ipotesi realmente praticabili, nelle ultime ore sembrerebbe prendere consistenza l’opzione dell’ex presidente della Provincia – e attuale consigliere economico del sindaco di Taranto, Piero Bitetti – Gianni Florido. Si tratterebbe, in caso di conferma, di un ritorno alla politica attiva per il sindacalista CISL.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più. La corsa per staccare un biglietto nel nuovo Consiglio regionale è già partita. Taranto non offre presidenti, non ne ha mai offerti pur essendo la seconda città pugliese e il maggior centro industriale del Mezzogiorno. Noi siamo fatto cosi. Ci accontentiamo di partecipare.