Florido nel CdA dell’ITS Academy Mobilità?

La nomina, in quota al comune di Taranto, del già presidente della Provincia – e attuale consigliere personale del sindaco Bitetti – dovrebbe ufficializzarsi nei prossimi giorni
Nominato dal comune di Taranto nel CdA dell’ITS Academy Mobilità. Sarà Giani Florido a sedere nel board dell’Istituto Tecnico Superiore che offre percorsi di alta specializzazione per il settore della mobilità sostenibile? Giuridicamente trattasi di una fondazione di partecipazione.
Secondo indiscrezioni raccolte da CosmoPolis, l’indicazione offerta dall’Amministrazione comunale ricadrebbe proprio sull’ex presidente della Provincia e già segretario della Cisl. Florido ricopre, attualmente, anche il ruolo di consigliere personale del sindaco Bitetti.