Fondi Fsc, Pagano e Giorno (PD): “La Regione Puglia investe su Taranto”

“Sono stati previsti anche i fondi per finanziare le infrastrutture escluse dal masterplan per i Giochi del Mediterraneo”

“La sottoscrizione dell’accordo di programma tra la Presidente Meloni e il Presidente Emiliano è una notizia di importanza straordinaria per la Puglia e per Taranto. In queste settimane si è lavorato per inserire una serie di interventi strategici che riguardano la provincia di Taranto e che sottolineano, ancora una volta, l’attenzione della Regione Puglia e del Presidente Emiliano per questo territorio.” Lo affermano in una nota gli esponenti Pd Mattia Giorno e Ubaldo Pagano, a seguito della firma del patto di Coesione avvenuto questa mattina a Bari.

“Per Taranto sono stati infatti confermati i soldi per salvare la realizzazione dei lotti 1 e 2 della Talsano-Avetrana, per progettare il collegamento stradale ad alta velocità tra il casello autostradale di Massafra e la città di Taranto, inspiegabilmente bloccato da 3 anni dopo che un emendamento fatto dal sottoscritto era stato approvato durante il Governo Draghi. – Sottolineano – Sono inoltre stati previsti fondi per finanziare le infrastrutture che erano rimaste escluse dai masterplan dei Giochi del Mediterraneo, a Taranto con la palestra di quartiere di Paolo VI e il parcheggio e la viabilità di servizio per il centro nautico della Torpediniere (con la valenza che un importante parcheggio può avere per il borgo di Taranto); e nei comuni di Faggiano, Manduria, Avetrana e Fragagnano. Sono previsti anche altri diversi interventi che spaziano dalle politiche abitative di Arca allo sviluppo per le imprese legate al settore dell’aerospazio per Grottaglie. Si tratta di interventi per diverse decine di milioni di euro.

Non possiamo che dirci soddisfatti anche del lavoro che in questi mesi e anni abbiamo svolto proponendo questi interventi, come per la Massafra-Taranto, e chiedendo che il fondo FSC finanziasse queste schede. – Concludono Pagano e Giorno – E soprattutto eravamo certi dell’impegno concreto del Presidente Michele Emiliano e di chi guida con lui la Regione Puglia. Nei prossimi mesi vigileremo sulle corrette procedure per arrivare il prima possibile alla spesa di queste risorse.”