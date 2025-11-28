Fragagnano, elezioni regionali: comizio di ringraziamento di Fischetti

Il neo consigliere regionale: “Ora al lavoro per dare voce al nostro territorio”

L’ex sindaco di Fragagnano, Giuseppe Fischetti, neo eletto consigliere regionale nella lista Decaro Presidente, annuncia il suo comizio pubblico di ringraziamento, un momento di incontro dedicato ai cittadini che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato elettorale. L’iniziativa si terrà a Fragagnano, domenica 30 novembre a partire dalle ore 19:00 sul piazzale Toniolo.

“Questa elezione – ha dichiarato il neo consigliere regionale Giuseppe Fischetti – non è il traguardo di un singolo, ma il risultato di una comunità che ha scelto di credere in un percorso di impegno, serietà ed ascolto. Cercherò di ringraziare tutti i cittadini che mi hanno dato fiducia. Ora comincia il lavoro più importante: portare in Regione le esigenze reali del territorio, con concretezza e responsabilità”. Per la prima volta nella storia, Fragagnano – aggiungono – esprime un proprio rappresentante all’interno del Consiglio regionale della Puglia. Fischetti è stato eletto nella lista Decaro Presidente grazie alle 4.737 preferenze ottenute nell’intera circoscrizione di Taranto.

