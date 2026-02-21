sabato 21 Febbraio 26
CP

Futuro Nazionale sbarca a Taranto

Politica

Articoli Correlati

Talsano, problemi viabilità, Ungaro: “Grave situazione in cui versa la borgata”

CP -
Il consigliere comunale di Forza Italia, subentrato a Massimiliano Di Cuia, nella nota stampa spiega i disagi della zona periferica di Taranto e chiede...
Read more

Rigassificatore, Vitale: “Criticità nell’analisi, attendiamo confronto con associazioni ambientaliste”

CP -
Il presidente della Commissione Ambiente spiega nella nota stampa che, in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto di...
Read more

Amministrative a Manduria, “Noi Moderati” richiama al senso di responsabilità

CP -
"Noi Moderati" auspica di proseguire con urgenza il tavolo politico del centrodestra per programmi condivisi e candidato Sindaco espressione politica all’interno dei partiti della...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand