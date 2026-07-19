Futuro Nazionale Taranto sulla rissa nel borgo

Battista interviene attraverso la nota stampa: “La comunità non può essere lasciata nella paura”

La rissa avvenuta ieri in via Margherita, nel cuore del Borgo di Taranto, che secondo le prime informazioni avrebbe coinvolto alcuni cittadini di nazionalità tunisina, rappresenta l’ennesimo episodio che alimenta un clima di forte preoccupazione tra residenti e operatori commerciali. Le indagini delle Forze dell’Ordine sono in corso e sarà loro compito accertare con precisione responsabilità e dinamica dei fatti: “Da tempo i residenti e i commercianti – interviene il coordinatore – del Borgo denunciano una situazione che sta diventando sempre più difficile da sostenere. Chi vive e lavora quotidianamente nel centro cittadino chiede sicurezza, controlli costanti e una presenza visibile dello Stato. Non è accettabile che famiglie e attività economiche debbano convivere con un crescente senso di insicurezza”.

Secondo Battista alcuni gruppi di cittadini extracomunitari si rendono protagonisti di episodi che compromettono la vivibilità del Borgo e danneggiano l’immagine della città. Chi delinque deve essere perseguito con fermezza e, nei casi previsti dalla legge, deve essere allontanato dal territorio nazionale. Futuro Nazionale chiede un immediato rafforzamento dei controlli nelle aree più sensibili del centro cittadino, con una presenza stabile e coordinata delle Forze dell’Ordine, affinché il Borgo torni ad essere un luogo sicuro, vivibile e attrattivo per i cittadini, commercianti e turisti, anche in considerazione degli ormai prossimi Giochi del Mediterraneo: “La sicurezza è un diritto fondamentale. Le istituzioni devono dare risposte concrete a chi ogni giorno vive e lavora nel Borgo e chiede semplicemente di poter farlo senza paura” conclude.