Mattarella a Taranto per l’inaugurazione dei Giochi

Si è svolto nei giorni scorsi il Cerimoniale del Quirinale allo stadio e in Prefettura. Raccoglie consensi la proposta del commissario Ferrarese sull’aeroporto di Grottaglie

Ci sarà anche il presidente della Repubblica per la giornata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Sergio Mattarella renderà visita alla città dei due mari il prossimo 21 agosto. Nelle scorse ore, prima allo stadio Erasmo Iacovone e poi in Prefettura, si è tenuto il servizio del Cerimoniale del Quirinale. Cioè: l’ufficio della Presidenza della Repubblica Italiana che cura l’organizzazione e le visite di Stato.

Intanto raccoglie consensi la proposta del commissario per i Giochi, Ferrarese, sull’aeroporto di Grottaglie. La sua denominazione a scalo del mediterraneo; e la sua apertura permanente ai voli civili. Taranto, senza incidere sui traffici di Bari e Brindisi, potrebbe raccogliere l’utenza delle popolazioni lucane e calabresi joniche. Oltre agli abitanti della sua provincia: più di mezzo milione di residenti. I Giochi sono manna dal cielo per il capoluogo pugliese. Un’opportunità irripetibile. Cambiano il verso di una comunità. Sotto molti punti di vista. Sbaglia chi li critica, scivolando nel girone dell’autolesionismo. E del disfattismo accattone.