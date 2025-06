Gianni Liviano in pole position per la presidenza del Consiglio comunale

Trattative ancora in corso per l’assegnazione delle nomine. Intanto domani è prevista la proclamazione ufficiale del neoeletto sindaco Piero Bitetti

Potrebbe essere Gianni Liviano il nome destinato a ricoprire la presidenza del Consiglio comunale di Taranto. Secondo le indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, l’ex consigliere regionale e figura di spicco del panorama politico tarantino sembrerebbe la persona più indicata per guidare i lavori del Consiglio, in quanto figura di garanzia ed equilibrio.

Le trattative tra i gruppi consiliari tuttavia proseguono in queste ore, in vista delle prossime sedute comunali ufficiali.

Un primo passaggio istituzionale, intanto, è atteso per domani, martedì 17 giugno, alle ore 13:30, quando avrà luogo il passaggio di consegne tra la struttura commissariale che ha gestito Palazzo di Città nei mesi scorsi e il neoeletto sindaco Piero Bitetti. L’incontro, che si terrà a Palazzo di Città, segnerà l’avvio formale della nuova amministrazione.

Sarà solo dopo questo momento che il mosaico delle nomine potrà trovare una definizione più chiara, ma il nome di Gianni Liviano resta tra quelli più accreditati.