Giochi del Mediterraneo, Iaia (FdI): “organizzazione salvata dal governo Meloni”

Il 21 agosto, a un anno dall’inizio dell’evento internazionale, verrà inaugurato un orologio in piazza Castello per segnare il conto alla rovescia di questo evento

I Giochi del Mediterraneo a Taranto sono ai nastri di partenza. Il 21 agosto, a un anno dall’inizio dell’evento internazionale, verrà inaugurato un orologio in piazza Castello per segnare il conto alla rovescia di questo evento che accenderà un faro sulla città.

Circa 4.500 atleti di varie discipline arriveranno a Taranto per rappresentare i 26 paesi partecipanti. “Ricordo che quando fu commissariata dal Governo l’organizzazione dei Giochi, la situazione era disperata a causa dell’inerzia e dell’inefficienza del vecchio comitato organizzatore. – si legge in una nota a firma dell’on. Dario Iaia deputato FdI Presidente provinciale FdI Taranto – Quella scelta fu criticata ed oggetto di polemiche da parte delle forze di opposizione. Oggi possiamo serenamente affermare che quell’intervento, fortemente voluto dal Governo Meloni e dai Ministri Raffaele Fitto ed Andrea Abodi, fu assolutamente proficuo.”

Dalla nomina del commissario Ferrarese all’incremento delle risorse a disposizione all’avvio dei cantieri, “negli ultimi mesi è stato svolto un lavoro eccezionale. – prosegue Iaia – Oggi i cantieri sono aperti dappertutto, basti guardare i lavori in corso presso lo Stadio Iacovone e le piscine olimpiche e si sta correndo.”

Dopo i finanziamenti del 2022 e quelli previsti per il 2024, recentemente ulteriori risorse sono state destinate a questa manifestazione, superando la soglia dei 300 milioni di euro e segnando un passo decisivo per il successo dei Giochi. “Così, mentre gli scettici avevano lanciato strali contro Taranto e i Giochi, ora dovranno ricredersi grazie al governo Meloni che dimostra ancora una volta di voler puntare su questo territorio e sulle grandi potenzialità che può esprimere. Continueremo a lavorare per farle emergere e consolidare”.