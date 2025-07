Giochi del Mediterraneo, Iaia (FdI): “Via libera a 25 milioni”

Queste risorse aggiuntive rappresentano un passo importante per sostenere questo evento sportivo che vedrà la nostra città protagonista

“Via libera alla conversione del decreto legge che prevede un investimento di ulteriori 25 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo a Taranto.” Lo rende noto l’onorevole Dario Iaia, deputato FdI e presidente provinciale FdI Taranto.

“Queste risorse aggiuntive – prosegue – rappresentano un passo importante per sostenere questo evento sportivo che vedrà la nostra città protagonista. I Giochi avranno un grande peso nel senso della valorizzazione e conoscibilità del nostro territorio.”

Questi fondi, assieme agli altri già stanziati dal governo Meloni, “rappresentano un’opportunità unica per rilanciare l’economia locale, creare posti di lavoro e sviluppare infrastrutture delle quali beneficerà l’intera comunità. Sono convinto – aggiunge Iaia – che i Giochi del Mediterraneo saranno un evento di grande richiamo, portando a Taranto visitatori da tutto il mondo. Dobbiamo essere pronti per mettere in luce le bellezze della nostra città e della nostra cultura.”

L’onorevole ringrazia il presidente Meloni “e tutti coloro i quali hanno lavorato affinché questo progetto divenisse realtà, a partire dai Ministri Foti ed Abodi, oltre al Vice Presidente della Commissione europea Raffaele Fitto allorquando ha rivestito il ruolo di Ministro. Oggi, stiamo cercando di recuperare tutto il tempo perso prima del commissariamento disposto dal Governo con la nomina di Massimo Ferrarese. Ai quattro anni di inerzia del precedente Comitato organizzatore stiamo rispondendo con efficienza e velocità.

Insieme, possiamo fare di Taranto un simbolo di rinascita e di speranza per il futuro”.