Giochi del Mediterraneo: Lazzàro risponde a Bitetti con un piano d’azione concreto

Il candidato sindaco del centrodestra difende gli investimenti governativi e sollecita la Regione Puglia a mantenere gli impegni finanziari

Acceso confronto politico a Taranto sui fondi destinati ai Giochi del Mediterraneo 2026. Il candidato sindaco del centrodestra, Luca Lazzàro, ha risposto con fermezza alle critiche mosse dal gruppo “Per Bitetti Sindaco” riguardo l’utilizzo dei 25 milioni di euro aggiuntivi stanziati per l’evento, in particolare per il noleggio di navi da crociera destinate all’ospitalità delle delegazioni.

“Ad essere miope è la visione di Bitetti”, ha dichiarato Lazzàro, sottolineando come l’approccio del suo avversario non consideri la prospettiva di sviluppo a lungo termine che l’evento rappresenta per la città. “L’impegno del governo Meloni è concreto, con uno stanziamento complessivo di 330 milioni destinati a investimenti significativi per il futuro di Taranto”.

Lazzàro ha elencato gli interventi strutturali previsti: il completo rifacimento dello stadio Iacovone, la realizzazione di due piscine olimpioniche, la riqualificazione dello stadio di atletica Valente, il rinnovamento del campo sportivo di Talsano, l’ammodernamento del PalaRicciardi, un nuovo complesso polifunzionale e otto campi da tennis regolamentari.

“Mentre Bitetti e il Pd si concentrano sul presente, noi guardiamo al futuro di Taranto”, ha aggiunto il candidato del centrodestra, che ha colto l’occasione per richiamare la Regione Puglia alle proprie responsabilità: “È inaccettabile che, a fronte dei 5 milioni promessi, siano stati erogati finora solo 800 mila euro. Chiediamo al presidente Emiliano di onorare gli impegni presi”.