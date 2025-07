Giochi Mediterraneo, Perrini (FDI): “Chi fa polemiche non aiuta il nostro territorio”

“Su obiettivi di questa portata servono collaborazione e sinergia tra tutte le istituzioni, affinché la manifestazione sportiva rappresenti una vetrina di eccellenza per la nostra Regione per l’Italia e per tutti i 26 Paesi del Mediterraneo”

“Conto alla rovescia per i Giochi del Mediterraneo, fra poco più di un anno Taranto, il suo territorio, ma l’intera Italia saranno protagonisti di uno dei eventi sportivi più importanti. Sul territorio, tutti in modo trasversale, dovremmo essere capaci di fare squadra, invece, mi spiace constatare la diffusione di post e dichiarazioni parziali e unilaterali, che non servono per altro a niente, se non al gusto della polemica o peggio in odore di campagna elettorale.” Lo afferma in una nota il consigliere di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“In questi anni, nel mio ruolo di consigliere regionale del territorio, fin dall’inizio (2019) ho sempre collaborato e continuerò a farlo in silenzio, ascoltando e collaborando con tutti i sindaci, difendendo il territorio e portando avanti i progetti con serietà e responsabilità. Negli ultimi tempi ho anche intensificato le visite sui cantieri. – Sottolinea – Le opere stanno procedendo come da cronoprogramma e nei tempi che sono stati stabiliti dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, nominato fortunatamente due anni fa dal Governo Meloni.

Fu una decisione quanto mai opportuna e vincente presa dal premier Giorgia Meloni, il ministro dello Sport Andrea Abodi e l’allora ministro Raffaele Fitto, per mettere al riparo i Giochi che dal 2019 al 2023, con la gestione della Regione Puglia, erano praticamente fermi, solo tante slide ma niente soldi e niente cantieri: – prosegue la nota – oggi, invece, le risorse sono state assegnate e gli interventi sono finalmente in fase di realizzazione grazie al lavoro del Commissario straordinario che sta lottando contro il tempo perso in questi anni .

Su obiettivi di questa portata non servono polemiche, ma collaborazione e sinergia tra tutte le istituzioni, – conclude Perrini – affinché i Giochi del Mediterraneo rappresentino una vetrina di eccellenza per la nostra Regione per l’Italia e per tutti i 26 Paesi del Mediterraneo.”